Псков, , 01:34 — REGNUM Решение вопроса территориального планирования в Псковской области — один из наиболее приоритетных из включённых в индивидуальную программу развития региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, около 500 млн рублей планируется направить на кадастрирование, разработку генпланов и разработку границ населенных пунктов, правил землепользования и застройки.

«Ожидается, что затраты окупятся за пять лет», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области должна быть разработана и представлена в правительство РФ до 8 ноября 2019 года. Куратором региона стал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который 18 октября в ходе рабочей поездки в Псков принял участие в совещании по разработке программы.

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