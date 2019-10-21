Москва, , 01:24 — REGNUM Западные страны используют давление, запугивание и шантаж, пытаясь вернуть влияние на свои бывшие колонии. Россия предлагает Африке сотрудничество и готова к цивилизованной конкуренции. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

Россия намерена развивать отношения с Африкой конкурируя с западными государствами «главное, чтобы она (конкуренция) была цивилизованной, развивалась в правовом русле», сказал Президент.

Владимир Путин считает, что страны Запада в борьбе за контроль над Африкой часто «прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран».

"Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся — уже в новой обертке — выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски», — сказал Путин.

Для того чтобы избежать вмешательства, в проведение такой политике России всячески мешают устанавливать тесные отношения с африканскими странами — подытожил Владимир Путин.

Напомним, на следующей неделе в Сочи откроется большой саммит и экономический форум «Россия — Африка». Владимир Путин считает, что сочинский форум станет следующим шагом в отношениях Москвы со странами Африки.

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