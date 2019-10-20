Саранск, , 22:32 — REGNUM Арбитражный суд Мордовии по иску прокуратуры признал недействительным договор о залоге недвижимости между Государственным комитетом имущественных и земельных отношений республики и «Актив Банком». Сделка об ипотеке в отношении административного здания в Саранске, по улице Расковой, 10 признана ничтожной, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент). 1842

В указанном здании располагается женская консультация и бюро медико-социальной экспертизы.

По данным ведомства, ипотека объектов социального назначения не допускается, что регламентируется Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Решение суда в законную силу не вступило.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что аналогичный договор Госкомимущества заключил с «Россельхозбанком» в отношении физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовый» (филиал ГАУ «Ледовый дворец»). С исковым заявлением о признании договора недействительным в арбитражный суд обратился зампрокурора республики.