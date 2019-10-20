Ижевск, , 21:27 — REGNUM Главной задачей в настоящее время является организация пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Ижевска. Об этом сообщил глава «Ижавиа» и аэропорта Александр Синельников.

По его словам, это позволит увеличить пассажиропоток воздушной гавани на 160 тыс. человек ежегодно.

«Пункт пропуска через госграницу в аэропорту Ижевска в повестке под номером один первоочередных важных вещей к реализации», — цитирует Синельникова «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе аэропорт Ижевска впервые в своей истории получил разрешение принимать воздушные суда Boeing 737−800. Синельников назвал это хорошей новостью для жителей Удмуртии и плохой — для соседних аэропортов. Сейчас самолеты Boeing принимаются в ограниченном режиме.

В то же время АО «Ижавиа» и администрация главы и правительства Удмуртии пытаются оспорить решение суда. С заявлением о признании сделки по передаче управления «Ижавиа» нижегородской компании ООО «Поможем» недействительной обратилась Приволжская транспортная прокуратура. Договор о передаче прав управления авиакомпанией ООО был заключен до ноября 2023 года, сумма вознаграждения управляющей компании — 297 млн рублей. Сделка от лица авиаперевозчика заключена ее генеральным директором с генеральным директором ООО «Поможем», коими является одно и то же лицо Александр Синельников. Он же является единственным работником ООО «Поможем», и фактически данной управляющей компании согласно договору передавалась часть должностных обязанностей генерального директора авиапредприятия, за которые он получает заработную плату