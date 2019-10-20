Додома, , 19:45 — REGNUM Правительство Танзании и горнодобывающая компания Barrick Gold создали совместную горнодобывающую компанию Twiga Minerals Corporation Limited. Об этом заявил министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди, выступивший в качестве руководителя танзанийской делегации в переговорном процессе между правительством и компанией.

По его словам, штаб-квартира новой компании будет расположена в городе Мванзе, располагающемся на северо-западе Танзании. Как отмечается, правительству Танзании принадлежат 16% акций компаний, Barrick Gold — 84%.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, министр Кабуди подчеркнул, что данный шаг — это большой успех в развитии горнодобывающего сектора в Танзании.

«Рудники компании будут находиться в ведомстве властей Танзании и расположены здесь же», — заявил министр Кабуди.

С момента прихода к власти в 2015 году президент страны Джон Магуфули начал реализацию стратегии по борьбе с мошенничеством в горнодобывающей промышленности, являющейся одним из наиболее важных отраслей экономики, которая, как ожидается, принесет прибыль стране.