Хараре, , 19:29 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что его правительству придется принять более решительные меры в отношении предпринимателей, поднимающих цены на товары, покупка которых становится непосильной для многих граждан страны.

О том, где было сделано данное заявление, не сообщается.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, в последние недели цены на товары первой необходимости и услуги в стране резко возросли. По словам предпринимателей, это связано с отсутствием в Зимбабве иностранной валюты и ростом стоимости жизни вследствие обесценивания валюты страны по отношению к доллару США.

В то же время правительству Зимбабве пришлось инвестировать все средства в сельское хозяйство на замену устаревшей сельхозтехники и возрождение сельскохозяйственной системы с целью решить проблему голода и удовлетворить продовольственные потребности своих граждан.