20 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Когда надёжных инвесторов на реализацию туристического проекта нет, но «освоить» федеральные средства очень хочется, а заодно и Горной Шории «нос утереть», можно и схитрить. Вероятно примерно так думало прежнее руководство Алтайским краем, затевая спортивно-туристский кластер «Тягун» в Заринском районе

Светлана Шаповалова, , 19:08 — REGNUM Горнолыжный спорт на в Алтайском крае уже давно завоевал заслуженную популярность, однако в регионе по-прежнему очень мало мест, где бы лыжники и сноубордисты смогли по-настоящему утолить свою страсть. Более-менее приличное комплексное обслуживание организовано в нескольких населённых пунктах: в Барнауле, на турзоне «Бирюзовая Катунь», городе-курорте Белокуриха и пригороде (Даниловка), а также селе Алтайское («Давегор») и считанных других. Несколько более-менее приличных турбаз есть в Республике Алтай. Но по признанию многих спортсменов, ни одно из перечисленных мест по качеству, разнообразию трасс и уровню сервиса не сравнится с Шерегешем (Кемеровская область).

Так называемый «пожарный разрыв», вырубленный якобы на месте горнолыжной трассы в Тугяне (Алтайский край) Цитата с сайта правительства Алтайского края

Поэтому хоть и далеко (путь из Барнаула до Горной Шории занимает порядка пяти часов), многие любители зимних видов отдыха предпочитают ездить туда. Причём, путешествие это всегда было не из лёгких. «Стараниями» большегрузов дорога «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области» до недавнего времени была продавлена до дыр и местами напоминала взорванное минное поле. Но прежние власти, по слухам, не хотели его ремонтировать, вероятно рассчитывали таким образом отбить желание горнолыжников «вези свои деньги» соседнему региону.

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Дорога в Шерегеш: Троицкое-Целинное Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На этом фоне в 2017 году и было заявлено о создании в Заринском районе спортивно-туристского кластера «Тягун» (высота горнолыжной трассы 156 м, протяженность — 1200 м) на принципах государственно-частного партнерства. Однако, по мнению бывшего директора Тягунского лесничества Андрея Шевченко, при организации там горнолыжной трассы краевыми чиновниками было допущено нарушение.

Пожарный разрыв или горнолыжная трасса?

«Руководство горнолыжного комплекса получило лесной участок в аренду для проведения культурно-оздоровительных мероприятий сроком на 49 лет. И уже когда лес находился в аренде, региональное управление лесами (сейчас это министерство природных ресурсов и экологии по Алтайскому краю) выдало госзадание на охрану, защиту и воспроизводство леса. Получается предпринимателю помогли за счёт бюджетных средств», — пояснил ИА REGNUM бывший директор Тягунского лесничества.

Судя по документам с сайта Госзакупок, такая госзакупка действительно была совершена в марте 2016 года. В Тягунском лесничестве было вырублено 1,6 км площади (густота 300 шт. на га) по цене 11 375,00 за единицу.

«Если участок взять в аренду, то государственное задание на него не распространяется. Вопреки этому госзадание выдаётся, и КАУ «Алтайлес» дают деньги на то, чтобы вырезать участок леса на этой арендованной территории якобы под пожарный разрыв. Хотя он там не нужен. Это глубоко в тайге. И этот пожарный разрыв получился такой же длины и ширины, как горнолыжная трасса. Предприниматель на готовое пришёл, установил там подъемники и использует по своему назначению», — заявил Андрей Шевченко. По его словам, это очень легко проверить, если сравнить договор аренды, заключённый предпринимателем, и государственный контракт на выполнение работ по охране и защите лесов в Тягунском лесничестве за 2016 год. Бывший директор Тягунского лесничества сожалеет, что лес варварски вырублен, а спортивно-туристский кластер «Тягун» никто особо не развивает, не создаёт рабочие места.

«Ничего там не развивается. Массовости нет, почти все мероприятия проводятся за государственный счёт», — считает Андрей Шевченко.

Туристические объекты горно-лыжной трассы в Тугяне (Алтайский край) Цитата с сайта правительства Алтайского края

Массовость за госсчёт?

И действительно, судя по сообщениям с официального сайта Алтайского края, за последнее время в Тягуне провели несколько массовых мероприятий: чемпионат по автомотоспорту, военно-спортивную эстафету, марафоны и веломарафоны. В мае 2019 года на празднике «Цветение маральника» глава Заринского района Виктор Азгалдян весьма тепло отзывался о туристической работе в Тягуне.

«Многие уже слышали о спортивно-туристском кластере «Тягун» — это наш проект развития туризма в очень интересной таежной зоне, мы его продвигаем и считаем, что это должно получиться неплохо», — заявлял он. Вполне доволен положением дел в тягунском кластере, судя по официальной публикации, и новый глава региона Виктор Томенко.

Подъёмник горно-лыжной трассы в Тугяне (Алтайский край) Цитата с сайта правительства Алтайского края

«Мы в последнее время уделяли большое внимание Заринскому району, Тягуну. Как мы знаем, привлечение федеральных средств требует большой активности частного бизнеса и средств из внебюджетных источников. Здесь по этим трем направлениям они хорошо просматриваются», — подчеркивал в июле 2019 года губернатор Виктор Томенко.

Техника горно-лыжной трассы в Тугяне (Алтайский край) Цитата с сайта правительства Алтайского края

Судя по другим официальным сообщениям краевых властей, привлечение федеральных средств организовано с размахом. А что с частно-государственным партнерством?

«Междусобойчик»?

Судя по открытым данным, рентабельность у одной из фирм арендатора вырубленной лесополосы ниже средней и вероятно есть проблемы с долгом. Тем не менее, в конце 2018 года её руководитель заявлял об освоении порядка 120 миллионов рублей и обещал начать строительство гостиничного комплекса. А и его доход по итогам 2018 года судя по данным с сайта Алтайского краевого Законодательного собрания, превышает 12 миллионов рублей.

По словам местных жителей, с которыми удалось поговорить корреспонденту ИА REGNUM, развития действительно нет.

«Я так понимаю, что строили для себя, но деньги государственные. Выиграли гранты каким-то образом. Но при этом они сейчас зарабатывают, но только другой вопрос — как платятся налоги? Что получает от этого государство, в каких размерах? Показывают, что бизнес почти не рентабелен, но если посмотреть на сайте их расценки, вы будете очень удивлены. Аренда коттеджа — 8−10 тысяч, одно койко-место в хостеле — 800 рублей. В Горной Шории, в Шерегеше предприниматели хоть свои личные деньги вкладывают и получают прибыль от того, что вложили, а здесь построили на гранты и государственные субсидии и рады», — отметила жительница Тягун Татьяна N.

Объекты в туристическом кластере в Тугяне (Алтайский край) Цитата с сайта правительства Алтайского края

Другая местная жительница —Людмила Кириенко — в качестве примера того, как в Тягуне организован «междусобойчик» за государственный счёт, рассказала о случае с депутатом Госдумы РФ от Алтайского края Натальей Кувшиновой:

«На прошлый Новый год она к нам собиралась приехать, как к приёмной семье в районе, поздравить с праздником. Ради такого случая директор школы даже отпустил моих деток домой пораньше. Дети ждали, а депутат, как прибыла в Тягун, так поехала сразу к главе, да на турбазу эту. Там погуляла развернулась и уехала. А к нам так и не заехала. Я ей написала через интернет, что огорчена тем, как народный избранник держит слово, но она мне ничего на это не ответила».

Лес у горно-лыжной трассы в Тугяне (Алтайский край) Цитата с сайта правительства Алтайского края

Примеров, когда предприниматели, подобно пиявкам, ищут «свежей крови» в государственных кормушках, предостаточно в каждом регионе. Такие проекты живы, пока выделяются средства. Но при этом далеко не факт, что лыжники и сноубордисты станут частыми гостями в Тягуне, за 180 километров от Барнаула, а потраченные бюджетные средства не будут «зарыты» на горнолыжной трассе.

Ну и самый, пожалуйважный вопрос: если история с госзакупокой работ по прокладке противопожарных разрывов в Тягунском лесничестве и арендованная предпринимателем лесная территория — это одно и то же, ответит ли кто-то за вырубку леса?