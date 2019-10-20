20 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Валентин Юшкевич, , 17:32 — REGNUM На прошедшей арктической неделе продолжались подводиться итоги одного из самых заметных ежегодных международных форумов — ассамблеи «Арктического круга» в Рейкьявике (Исландия). В частности, глава мурманской делегации, врио замгубенатора Мария Дерунова с удовлетворением отметила, что многие страны-участницы поддержали инициативу Мурманской области по разработке специфических стандартов благоустройства северных городов. «Все арктические страны поддержали инициативу нашего региона по созданию стандартов по развитию городов в арктическом климате. На сегодня в мире нет специфических требований именно к городскому развитию — как делать общественные пространства, как защищать людей от ветра — они нигде не разработаны», — цитирует Дерунову ТАСС.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако, эта инициатива оказалась почти незамеченной ведущими российскими СМИ, поскольку на протяжении всей недели они обсуждали стремление США «лишить Россию естественного права на использование Северного морского пути».

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Смущает только то, что подобное утверждение принадлежит сербскому журналисту из не самого известного журнала «Печат», который к тому же ссылается на встречу американской стороны с представителями арктических государств, состоявшейся полгода (!) назад. Все это заставляет лишний раз задуматься о том, с какой легкостью в современном мире маловразумительная информация попадает в топ новостей.

Впрочем, все сомнения в «естественном праве» России на Арктику развеял вице-премьер Юрий Борисов, рассказавший 18 октября на заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге о том, что Министерство обороны России провело целую серию исследований, которые убедительно доказывают, что шельф Северного Ледовитого океана находится в границах России.

«Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года», — цитирует Борисова РИА Новости. Добавим, что вопрос об установлении внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане рассматривается в ОНН с августа 2015 года.

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Если же говорить о непосредственном освоении шельфа, то здесь обращает на себя внимание заявление главы компании «Лукойл» Вагита Алекперова о готовности рассмотреть свое участие в арктических шельфовых проектах при цене нефти в 80−120 долларов за баррель.

Добыча нефти в арктике

«Сегодня при той цене, которая складывается на международном рынке, конечно, очень низкая рентабельность», — приводит слова Алекперова «Агентство Экономической Информации «ПРАЙМ» и напоминает, что в конце августа вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение допустить к освоению шельфа, помимо «Газпрома» и «Роснефти», частные компании.

Добавим, что прогноз экспертов на среднесрочную перспективу не обещает приблизить цену за баррель даже к нижней планке в 80 долларов. Это значит, что если российский закон о частных инвесторах на шельфе вступит в силу, то для их привлечения в очередной раз будет поднят вопрос о льготах.

Вопрос добычи углеводородов всегда идет рука об руку с разведкой их месторождений. В этом смысле нельзя пройти мимо компании «Росгеология», руководство которой обратилось к российскомуправительству с просьбой о своей докапитализации на сумму 10,3 млрд руб. По информации газеты «Коммерсантъ» глава «Росгеологии» Сергей Горьков написал на имя руководителя Минфина Антона Силуанова уже два письма, обещая вложить полученные средства в модернизацию своего оборудования, а с его помощьюувеличить качество и объем геологоразведочных работ. В частности, компания предполагает найти за десять лет до 90 перспективных участков на нефть и газ и до 40 участков по твердым полезным ископаемым. По мнению Сергея Горькова в свою очередь государство может при их продаже на аукционах заработать до 470 млрд руб. Вместе с тем эксперты издания отмечают, что само существование подобной отдельной госкомпании является скорее исключением, чем правилом, поскольку мировой опыт подразумевает, что геологоразведкой занимаются сами добывающие компании.

На куда большую сумму нацелилось Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. На заседании комитета Госдумы РФ по бюджету, налогам и сборам замминистра Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что к 1 декабря его ведомство представит первый вариант госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны». По его словам проект уже готов и на его реализацию необходимо 230 млрд рублей.

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Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Впрочем, учитывая, как сложно проходит в правительстве подготовленный Минвостокразвитияпроект ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», первый вариант госпрограммы тоже рискует встать «в лист ожидания».

Но самые большие ставки были подняты на седьмом международном форуме «Арктические проекты — сегодня и завтра» в Архангельске, где речь шла уже о триллионах рублей. О них, применительно к потенциальным арктическим инвестициям, говорил директор по Арктике АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки бизнеса» Дмитрий Фишкин.

«Во что здесь можно инвестировать? Это минеральные сырьевые центры, объекты инфраструктуры. Не надо забывать и про проекты, которые касаются Арктики в целом — туризм гидрометеорология, продовольствие — то, что делают коренные малочисленные народы, сфера услуг связи, телемедицина, дистанционное образование и так далее. Мы насчитали более 100 перспективных проектов, в которые будет вложено порядка 11 трлн рублей до 30 года текущего столетия», — сказал Дмитрий Фишкин. При этом он отметил, что «самые большие месторождения зачастую остаются неразвиты из-за отсутствия инфраструктуры» и призвал уделить особое внимание транспортным пунктам и логистическим цепочкам.

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На открытии этого международного форума архангельский губернатор Игорь Орлов коснулся давнего терминологического регионального спора: «Мои коллеги часто пишут, что мы — «Ворота в Арктику», но мне больше нравится название «Начало Арктики». Если почитать исторические данные, то станет ясно, что Арктика начиналась здесь. Миссия, которую выполняет регион, требует подхода не только в том, чтобы показать, что мы регион богатый. Мы — тот регион, который несет ответственность и отвечает за миссию освоения Арктики», подчеркнул архангельский губернатор.

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов Kremlin.ru

Возможно, таким образом, Игорь Орлов решил ответить своим мурманским коллегам, которые в последнее время активно используют термин «Ворота в Арктику» для продвижения своего региона.

И действительно, амбиций вновь избранному мурманскому губернатору Андрею Чибису не занимать. На полях международной специализированной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге он заявил о наращивании мощностей мурманского транспортного узла при обслуживании Северного морского пути: «К 2022-му году должны выйти на 18 млн тонн, до 2035-го года закреплено [в плановом показателе перевалки] — 44 млн тонн, рассматриваем расширение до 60 млн к 2035 году», — цитирует ТАСС Андрея Чибиса, который намеревается превратить Мурманск в «круглогодичный морской хаб» и «крупнейший логистический центр для Севморпути»

Очевидно, что не менее громкие заявления можно будет услышать от участников IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который состоится с 5 по 7 декабря в Санкт-Петербурге. Как отметил на состоявшейся пресс-конференции представитель МИД и старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, «все рекомендации, выводы, которые будут сделаны и прозвучат на форуме, будут учтены и найдут своё отражение в новой стратеги развития арктической зоны России до 2035 года».

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