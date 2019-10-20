Киев, , 15:21 — REGNUM Украинским потребителям продают газ по цене выше цены импорта, имея сверхприбыль. Об этом 20 октября сообщил глава жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Скубченко пояснил, что около 75% газа, потребляемого на Украине, — это газ внутренней добычи, а остальные 25% — импорт. «Даже среднеарифметически экономически обоснованная цена на газ для потребителей никак не может быть выше цены импорта. Но нам добываемый в Украине газ продают по цене выше импорта, имея сверхприбыли», — заметил эксперт.

Глава жилищного союза Украины также отметил, что недавно в правительстве было принято решение 85% прибыли оставлять в государственных компаниях, которыми являются «Нафтогаз» и «его дочка «Укргаздобыча». Скубченко подчеркнул, что прибыль компаний «на продаже нам газа» составляет «30−40 миллиардов гривен в год» и лишь 15% от этой суммы идут в госбюджет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исполнительный директор группы «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что газ, поставляемый на Украину может быть дешевле на 20% и для этого не нужен прямой контракт на поставки газа между «Нафтогазом» «Газпромом».