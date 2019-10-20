Йошкар-Ола, , 15:13 — REGNUM По итогам января-августа внешнеторговый оборот Марий Эл составил 326,9 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем внешней торговли сократился на 6,3%, а по сравнению с данными да июль 2019 года — вырос на 57,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

По данным статистики, за указанный период экспорт республики снизился на 7,6% и составил 265 млн долларов. Импорт сократился лишь на 0,7% и составил 61,9 млн долларов.

Только по итогам августа внешнеторговый оборот составил 63,2 млн долларов, в структуре торговли 55,1 млн долларов составляет экспорт и 8,1 млн долларов — импорт. При сравнении с аналогичным месяцем прошлого года экспорт вырос вдвое, а импорт сократился на 3,3%.

Сальдо торгового баланса в январе-августе 2019 года сложилось положительное в размере 203,1 млн долларов, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 21,2 млн долларов.