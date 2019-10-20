Йошкар-Ола, , 14:57 — REGNUM По итогам сентября, Марий Эл сократила государственный долг на 1,192 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года, госдолг республики составляет 12,389 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в течение месяца в структуре задолженности наблюдается снижение объема и коммерческих кредитов, и бюджетных заимствований.

Так, сумма средств, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, в течение месяца снизилась на 192 млн рублей или на 3,8%. Сумма коммерческих кредитов составила 4,776 млрд рублей или 38,5%-долю в структуре долговых обязательств республики.

Объем средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, сократился в сентябре на 1 млрд рублей или на 15,1%. Объем бюджетных кредитов в структуре госдолга составляет долю в 45,3% или 5,613 млрд рублей.

Объем государственных ценных бумаг, выпущенных республикой не изменился, и составляет 2 млрд рублей или 16,1% в структуре задолженности. Госгарантии с республиканском госдолге не представлены.

При сравнении с данными на 1 января 2019 года, наблюдается снижение суммы госдолга на 894 млн рублей, сумма коммерческих кредитов сократилась на 405 млн рублей, бюджетных заимствований — на 489 млн рублей.