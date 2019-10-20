Киев, , 12:22 — REGNUM Министр образования и науки Украины (МОН) Анна Новосад пообещала добиться повышения зарплат учителям в бюджете на 2020 год. Об этом 19 октября министр написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Новосад подчеркнула, что в бюджете на следующий год на сегодняшний день зарплаты для педагогов остаются на уровне нынешнего года с учетом индексации. Цель МОН — добиться ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год изменения уровня зарплат.

Министр отметила, что прежде всего повысить зарплаты стоит тем работникам сферы образования, у которых самая маленькая зарплата — это «молодые учителя, мастера производственного обучения и воспитатели», — отметила министр, добавив, что данные поправки в бюджет были поданы Министерством образования и науки.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учителя из Житомирской области перекрыли трассу, требуя погасить долги по заработной плате.