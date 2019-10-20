Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Успешный запуск криптовалюты Libra может подорвать финансовый суверенитет многих государств, рассказал министр финансов Фарнции Бруно Ле Майр в кулуарах ежегодного совещания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне. Об этом сообщает The Telegraph.

Министр заявил, что правительство Франции выступает против проекта криптовалюты Libra, инициированного американской компанией Facebook.

«Libra не приветствуется на европейской земле. Мы прорабатываем меры по противодействию этому вместе с коллегами из Италии и Германии, потому что на карту поставлен наш суверенитет», — отметил Бруно Ле Майр.

Он объяснил, что основной проблемой является планируемая привязка Libra к доллару, евро и другим валютам. В случае популярности этой криптовалюты (а Facebook планирует развернуть её на базе крупнейшей социальной сети) Libra сможет влиять на курсы валют, а значит, на торговлю и промышленность.

«Хотим ли мы отдать денежно-кредитную политику в руки частной компании, такой как Facebook? Мой ответ — однозначно нет», — подытожил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре рабочая группа стран «Большой семёрки» представила доклад, в котором говорится, что криптовалюта Libra и другие подобные проекты угрожают стабильности мировой финансовой системы.

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