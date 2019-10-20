Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Компания Booking Holdings стала седьмой организацией, вышедшей из коалиции по управлению криптовалютой Libra. Об этом сообщает The Telegraph.

Американская компания Facebook объявила о намерении создать криптовалюту Libra в июне 2019 года. Для реализации этого проекта была создана одноимённая коалиция. В Facebook рассчитывали, что к моменту запуска криптовалюты, запланированного на 2020 год, коалиция должна насчитывать около 100 компаний.

Первоначально о желании войти в криптовалютную коалицию Libra заявили представители 28 компаний. Позже некоторые отказались от этой идеи из-за негативного отношения к планам Facebook правительственных органов ряда государств.

Компания Booking Holdings, контролирующая около 41% рынка интернет-бронирования, также отказалась от участия в Libra. В компании подтвердили факт выхода из криптовалютной коалции, однако отказались от комментариев.

Таким образом, в настоящее время коалиция Libra состоит из 21 компании, включая Facebook, Uber, Lyft и Vodafone.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре из коалиции Libra вышли компании-операторы платёжных систем Visa и MasterCard, а также ряд организаций, специализирующихся на электронной коммерции — PayPal, EBay Inc и Stripe Inc,