Москва, , 07:31 — REGNUM Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не планирует использовать в своих интересах торговый конфликт между США и КНР, сообщает телеканал CNBC.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава Минфина отметил, что российская политика не формируется «на основе проблем наших соседей». Он пояснил, что Кремль строит стратегию действий на «интересах двусторонних отношений».

Силуанов заявил при этом, что Россия готова «участвовать в минимизации» последствий торговой войны между КНР и США, готова стать поставщиком и покупателем для Китая.

Министр финансов напомнил о планах удвоения объёма своей торговли между КНР и Россией, оборот должен достичь $200 млрд к 2024 году с помощью реализации проектов в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

Для сравнения, в 2018 году торговый оборот между Россией и Китаем составил $107 млрд.