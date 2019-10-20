Москва, , 06:42 — REGNUM Идентифицировать кредитные карты клиентов по номеру сотового телефона обяжут коммерческие банки страны. Такой законопроект разработали в правительстве, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в интервью изданию «Известия».

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Привязать телефонные номера к паспорту и кредитной карте планирует правительство. Это станет возможно после внедрения единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). При этом расходы на создание ЕИС будут нести банки.

Аксаков «Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему».

Внедрение проекта избавит граждан России от давления коллекторов и сделает банковский счет более труднодоступным для злоумышленников. Даже если жулик подменит номер, в ЕИС отобразится его настоящий телефон.

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