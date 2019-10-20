Москва, , 06:19 — REGNUM Россия выполнит все взятые на себя финансовые обязательства даже в случае критического падения цен на нефть, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью американского новостного телеканала CNBC.

Россия будет снижать зависимость от экспорта нефти, так как это оказывает чрезмерное влияния на экономику страны. В случае падения цен на нефть не предусмотренное бюджетным правилом РФ все равно выполнит все взятые на себя финансовые обязательства.

Силуанов «В связи с этим бюджет основывается на правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель. Независимо от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку Россия накопила большие резервы золота — более семи процентов ВВП».

Напомним, по прогнозам МВФ, в 2019 году средняя цена нефти марки Brent составит $61,78 за баррель, а в 2020 — $57,94.

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