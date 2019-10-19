Додома, , 19:34 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) заявил, что, несмотря на увеличение охвата населения Танзании начальным образованием, расходы на образование в стране продолжают сокращаться.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, об этом сообщила Джемма Тодд, специалист по вопросам образования Всемирного банка, ссылаясь на результаты проведенного исследования. По ее словам, расходы на образование из бюджета за последние 3 года сократились на 3%. Если в 2016 году правительство Танзании выделяло на сферу образования 19%, то в 2019 г. — лишь 16%. Тодд также добавила, что субсидии для студентов в Танзании сократились с 147 до 96 долларов США.

Что касается качества образования, то, по словам Тодд, из-за увеличения числа учеников в среднем на одного учителя теперь приходится 82 учащихся, что создает сложности для обучения.

Тем не менее было подчеркнуто, что с 2015/16 года число учащихся в стране увеличилось на 19%. Кроме того, увеличилось количество школьников, успешно сдающих экзамены после седьмого класса: их стало на 7,8% больше.