Дар-эс-Салам, Танзания, , 19:42 — REGNUM Министерство природных ресурсов и туризма Танзании призвало граждан и предприятия туристической индустрии использовать возможности конференции 16 министров по вопросам окружающей среды, природных ресурсов и туризма стран Сообщества развития Юга Африки (САДК), которая пройдет в Танзании, для вывода своего бизнеса на зарубежные рынки.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», выступая в городе Гейте, Танзания, заместитель министра природных ресурсов и туризма Танзании Константин Каньясу сообщил, что конференция предоставит шанс предприятиям прорекламировать свою продукцию и встретиться с представителями других государств, которые помогут им получить доступ как к рынкам стран САДК, так и мировому рынку.

Каньясу отметил, что конференция продлится в течение пяти дней и будет посвящена проблемам окружающей среды и вопросам изменения климата. Как ожидается, заседание министров состоится в Арушском международном конференционном центре (AICC) с 21 по 25 октября 2019 года.

По его словам, в дополнение к рассмотрению проблемы изменения климата на конференции будет освещен вопрос реализации стратегий сохранения природных ресурсов и их рационального использования в рамках стратегии САДК морской экономический деятельности, а также будет дана оценка состояния сфер лесного хозяйства, сохранения дикой природы и развития туризма.