Казань, , 16:17 — REGNUM «Татнефть» ожидает постепенно роста спроса на нефть, пик которого придется на 2030-е годы. Об этом заявил глава компании Наиль Маганов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, перспективы у нефтяной промышленности есть.

«Все-таки верю, что спрос на нефть, во всяком случае для нескольких поколений здесь присутствующих, будет бесконечный, растущий… Мы для себя думаем… приняли сценарий, что пик спроса на нефть наступит в 2030-х годах», — цитирует главу компании ПРАЙМ.

Причем Маганов пояснил, что пик не означает резкий взлет и следующее за ним стремительное падение. После достижения пике далее идет так называемая «полка».

"Эта «полка» будет продолжаться и 20, и 30 лет. Потом, возможно, что-то будет сделано такое, что будет снижаться спрос», — добавил генеральный директор «Татнефти».

Он уточнил, что компания будет действовать в соответствии с этим сценарием. Планируется наращивать инвестиции в нефтепереработку, а также выпускать продукцию уже с учетом интереса конечного потребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татнефть» по итогам 2018 года попало в рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes. По итогам 2018 года выручка компании составила 910,5 млрд рублей. «Татнефть» занимает пятое место в рейтинге. 36% обыкновенных акций компании принадлежат правительству Татарии, а глава республики Рустам Минниханов возглавляет Совет директоров «Татнефти». По итогам первого полугодия 2019 года добыча нефти компании выросла на 3,9% — до 18,2 млн тонн.