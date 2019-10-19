Москва, , 15:17 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов вид в закредитованности населения России перспективы дефолта, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Зюганов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Закредитованность граждан и предприятий реального сектора достигла запредельных величин. При нынешнем неолиберальном курсе страна неотвратимо движется к дефолту», — отметил Зюганов.

Под фундамент российской экономики заложена настоящая бомба, связанная с захватом стратегических ресурсов России транснациональным капиталом и сокращением расходов на развитие отечественных промышленности и сельского хозяйства, а также на поддержку регионов, указал он.

КПРФ, утверждает Зюганов, предлагает конкретную программу, позволяющую России совершить действительный прорыв к реиндустриализации и новому техноукладу.

Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы внесен в Госдуму правительством.

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