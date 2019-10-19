Сеул, , 14:26 — REGNUM Напряженные отношения с Южной Кореей негативно отражаются на сфере туризма Японии, которая в следующем году планировала принять 40 миллионов туристов. Неблагоприятная геополитическая ситуация может помешать стране сделать это, сообщает информационный портал TravelandTour.

Число туристов из Южной Кореи в этом году сократилось на 58.1% на фоне ухудшения отношений между странами. В прошлом месяце Японию посетили только порядка двухсот тысяч жителей Южной Кореи, что на 48% меньше, чем в прошлом году. Подобное падение еще более удивительно тем, что показатели прошлого года были и без того занижены из-за того, что часть туристов отказались от поездки по причине обрушившегося на Японию тайфуна.

В 2016 году правительство Японии поставило цель удвоить число туристов в год, увеличив до 40 миллионов к 2020 году и утроив до 60 миллионов к 2030 году.