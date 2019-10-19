Киев, , 13:49 — REGNUM 18 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2239−1, который позволяет создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. В документе отмечается, что оператор ГТС может принадлежать исключительно государству или субъекту хозяйствования, которое принадлежит государству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинский газ Gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что принятие закона позволит усилить позиции украинской стороны накануне трехсторонних переговоров (ЕС — Украина — Россия) по подписанию нового транзитного договора с Кремлем.

«Нам очень важно принять его сегодня в первом чтении, чтобы на следующей неделе ехать на переговоры с россиянами с сильной позицией… После этого мы с вами ко второму чтению все необходимые правки обговорим и внесем. Это не о приватизации, аренде или концессии газотранспортной системы. Сейчас это запрещено законом о приватизации… Речь идет о том, чтобы завершить сложные для нас переговоры без каких-либо гарантий и получить долгосрочный контракт», — сказал Гончарук депутатам парламента.

Он сообщил, что создание независимого оператора позволит Украине подписать с Россией транзитный контракт по европейским правилам. Премьер считает, что сертификация украинского оператора ГТС будет завершена до конца 2019 года.

«Мы заинтересованы в том, чтобы получить следующий долгосрочный контракт, гарантированный. Для этого нам нужна поддержка европейских партнеров, потому что мы вместе ведем переговоры. Для этого мы должны привести нашего оператора системы к европейским правилам и заключать договор с россиянами по европейским правилам. Это предусматривает раздел транспортировки (газа), добычи и торговли. Об этом данный законопроект», — рассказал Гончарук.

При этом депутат от фракции «Слуга народа», глава профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что во втором чтении Рада пропишет в законопроекте запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление ГТС Украины третьими сторонами. Оператором газотранспортной системы будет компания «Оператор ГТС Украины». Ее выведут из состава группы «Нафтогаз Украины» и отдадут в собственность и управление компании «Магистральные газопроводы Украины», которая подчинена министерству финансов.

Теперь в целом закон необходимо принять до 1 ноября, чтобы в оставшиеся два месяца до конца года завершить сертификацию независимого оператора ГТС Украины, подчеркивают власти страны.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября президент России Владимир Путин заявил о нескольких вариантах развития событий с транзитом российского газа по Украине после завершения действующего сейчас контракта. По его словам, если Украина сможет имплементировать энергетическое законодательство Европы до конца года, то Москва готова работать в рамках европейского законодательства и подписать договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством.

«Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно, существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать — тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку», — подчеркнул российский лидер.

Следующий раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа в формате Россия — Украина — ЕС запланирована на 28 октября.