Душанбе, , 13:46 — REGNUM Граждане Таджикистана, знающие русских язык, могут более полно реализовать себя в России, чем в любой стране Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе экскурсии по Российско-Таджикскому (Славянскому) университету (РТСУ).

«На мой взгляд, гражданин Таджикистана может более успешно себя реализовать в России, чем в любой другой стране Европы. В Европе никто не ждет, в Америке тоже, а в России ждут — есть запрос, есть потребность. Но знание языка может предопределить карьеру», — сказал спикер Госдумы.

Надо отдать должное президенту Таджикистана Эмомали Рахмону: то, что он заложил основы изучения русского языка, и то, что он стал языком межнационального общения, «во многом обеспечивает, в том числе такое количество трудовых мигрантов в Россию с территории Таджикистана», указал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володину вручили звание почетного доктора Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ).

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