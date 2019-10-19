Душанбе, 19 октября 2019, 12:00 — REGNUM Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шухурджон Зухуров призвал российский бизнес работать в стране и пользоваться льготами, как китайский.
«Таджикистан — неосвоенная страна. Китайцы работают на льготных условиях, получают конкурентное преимущество, а хотелось бы, чтобы это была Россия», — сказал Зухуров в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, рост товарооборота между Россией и Таджикистаном в 2018 году вырос на 25%.
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