Душанбе, , 12:00 — REGNUM Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шухурджон Зухуров призвал российский бизнес работать в стране и пользоваться льготами, как китайский.

«Таджикистан — неосвоенная страна. Китайцы работают на льготных условиях, получают конкурентное преимущество, а хотелось бы, чтобы это была Россия», — сказал Зухуров в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рост товарооборота между Россией и Таджикистаном в 2018 году вырос на 25%.

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