Исламабад, , 12:01 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его экономической команде удалось «перевернуть» экономику страны всего лишь за один год.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в сообщении в социальной сети «Твиттер», глава правительства перечислил достижения Пакистана в области экономики за один год. Так, по словам пакистанского премьера, объем прямых иностранных инвестиций вырос на 111,5%, а вложения частных инвесторов — на 194%.

Имран Хан также подчеркнул улучшение торгового баланса страны: за один год экспорт увеличился на 5,9%, а импорт — на 18,5%. Дефицит счета текущих операций (считается главной проблемой пакистанской экономики), по словам главы правительства, сократился на 80%, тогда как объем переводов из-за границы вырос на 17%.

Ранее председатель Госбанка Пакистана Реза Бакир также пообещал, что в ближайшие несколько месяцев инфляция в стране должна замедлиться.