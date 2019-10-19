Львов, Украина, , 09:06 — REGNUM Во Львовской области Фонд госимущества Украины продал на аукционе, который прошел 15 октября, здание бывшего костела по цене 30 285 грн. (77 038 рублей). Об этом сообщается на сайте открытой торговой площадки Prozorro.

Площадь здания, которое находится в пгт. Магеров Жолковского района Львовской области, составила 564,8 кв. м.

Изначально на торгах была выставлена стоимость объекта более полумиллиона гривен (528 509,5 грн.), однако в результате она была снижена до 30 285,10 грн., предложенных неким Сергеем Соболем. Украинский информационный ресурс «Информатор» сообщил, что Соболь является предпринимателем из Днепропетровска. Аукцион был завершен и на данный момент ожидается подписание договора купли-продажи объекта сторонами сделки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявлял, что из более 3000 украинских предприятий после приватизации в государственной собственности должно остаться максимум 300. Отметим, ранее украинский «24 канал» сообщал, что на Украине стартовали продажи новинок iPhone. Так, согласно информации украинского СМИ, iPhone 11 Pro стоит на Украине 34 999 гривен, в то время, как в США его цена рекомендована 25 тысяч гривен.