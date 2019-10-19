Амстердам, , 08:59 — REGNUM Главный учительский профсоюз в Голландии заявил что 6 ноября 2019 состоится общенациональная забастовка учителей. Такое заявление последовало за встречей представителей профсоюза с представителями работодателей и премьер-министром М. Рютте (M. Rutte). В ходе этой встречи выяснилось, что власти в настоящий момент не намерены выделять дополнительные средства на образование.

Профсоюз надеялся на выделение дополнительного пакета в размере 425 миллионов евро. По мнению как профсоюза, так и работодателей, такая сумма необходима, чтобы, в частности, повысить зарплаты учителям в начальных классах.

Дата 6 ноября избрана не случайно, поскольку именно в этот день нижняя палата голландского парламента обсуждает образовательный бюджет на следующий год.

Предыдущая учительская забастовка состоялась в марте с.г. Тогда представителей всех уровней системы образования призывали к увеличению расходов на образование.