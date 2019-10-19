Амстердам, , 08:38 — REGNUM В крупнейших отраслевых пенсионных фондах Голландии в третьем квартале текущего года сильно снизился коэффициент покрытия. Речь идёт о соотношение между капиталом и суммой всех обязательств пенсионных фондов. Вследствие этого становятся неизбежными снижение выплачиваемых пенсий.

Так, в самом крупном пенсионном фонде Голландии — пенсионном фонде государственного сектора АБП коэффициент покрытия в третьем квартале снизился с 95,3 до 91%. Если 31 декабря 2019 коэффициент будет ниже 95%, АБП придётся снизить размер выплачиваемых им пенсий. В этих условиях пенсионные фонды обращаются к правительству и парламенту страны с просьбой о помощи, поскольку, по их словам, при сохранении нынешних правил снижения пенсий не избежать.

Снижение коэффициента стало следствием низких процентных ставок на рынках капитала. Это привело к тому, что, при сохранении общего объёма капиталов пенсионных фондов, им требуется больше средств для выплачивания пенсий. Этот факт и отразился в снижении коэффициента покрытия.