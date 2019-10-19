Амстердам, , 08:34 — REGNUM Около 3000 человек, ранее занятых в сфере здравоохранении в Голландии, на этой неделе получили письмо от Министерства здравоохранения. Цель письма — пробудить у них интерес к возвращению на прежнее место работы. Здравоохранение в Голландии страдает от большой нехватки рабочих рук.

В настоящий момент в здравоохранении около 30 тыс. незаполненных вакансий. При этом старение населения приводит с собою рост числа пациентов. По мнению специалистов, в ближайшем будущем в стране может возникнуть такая потребность в медицинских работниках, что для её удовлетворения медицинским работником должен будет быть каждый четвёртый трудящийся.

Письмо адресовано лицам, которые работали в здравоохранении не менее трёх лет и ушли с работы не более чем десять лет назад. В первую очередь оно направлено на младший и средний медицинский персонал. Кроме того, открыт специальный сайт для желающих вернутся в здравоохранения.

В министерстве заявили, что кампания будет сочтена успешной, если на неё откликнется хотя бы 5% среди тех, на кого она направлена. В таком случае аналогичное письмо будет отправлено и прочим 108.000 бывшим работникам здравоохранения.