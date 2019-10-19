Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Торговое соглашение между Соединенными Штатами и Китаем будет заключено в ходе саммита АТЭС, который состоится в Чили 16−17 ноября, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Reuters.

«Я думаю мы легко подпишем это соглашение, надеюсь, на саммите в Чили, где председатель Си (Цзиньпин — прим. ИА REGNUM) и я будем присутствовать», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что работа с Китаем в этом направлении идет «очень хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что представители США и Китая уже работают над согласованием текста соглашения по торговле. Предполагается, что окончательный текст сделки будет готов к саммиту АТЭС в Чили.

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