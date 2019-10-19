Екатеринбург, , 05:57 — REGNUM В Екатеринбурге несколько музыкальных и художественных детских школ получат дополнительное финансирование в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Средства выделены из муниципальной и региональной казны, а соответствующее постановление об их распределении подписал глава города Александр Высокинский.

Так из областного бюджета на грантовую поддержку театров Екатеринбурга дополнительно выделено 571 тыс. рублей.

А из городской казны дополнительно выделено в текущем году более 2,4 млн рублей (так называемый «депутатский миллион») на детской хоровой школе № 1, детской художественной школе № 2, музыкальной школе № 8, а также трём детским школам искусств: №№ 1, 12 и 15. Все средства пойдут на развитие материально-технической базы учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дополнительные средства были выделены на строительства культурного центра «Эрмитаж-Урал».

Напомним, что общий объём финансирования по программе поддержки и развития культуры в Екатеринбурге до 2020 года составляет более 10,4 млрд рублей.

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