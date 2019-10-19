Кишинёв, , 02:31 — REGNUM «Газпром» и «Молдова-газ» намерены продлить контракт на поставку природного газа в Молдавию с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа. Об этом сообщил председатель Административного совета АО «Молдова-газ» Вадим Чебан на встрече с президентом Игорем Додоном, передает ИА REGNUM.

Чебан отметил, что есть все предпосылки для снижения закупочной цены на российский природный газ с 2020 года. В то же время он заверил, что тарифы для конечных потребителей в нынешнем году не вырастут.

Президент Додон подчеркнул, что, хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с «Газпромом» предусматривает и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами. Очевидно имеется в виду Румыния, с которой Молдавия граничит на западе.

Чебан проинформировал Додона о действиях с целью обеспечения транспортировки природного газа в реверсном режиме по трансбалканскому коридору. По его словам, специалисты в области газотранспортных систем из четырех стран: Молдавии, Украины, Румынии и Болгарии — работают сейчас в данном направлении.