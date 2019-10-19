Исламабад, , 08:48 — REGNUM 18 октября председатель Государственного банка Пакистана (Центробанк) Реза Бакир заявил, что в ближайшие несколько месяцев он ожидает замедления инфляции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава финансового регулятора отметил, что ради замедления темпов инфляции Госбанку не придется повышать ключевую ставку и тем самым создавать новые ограничения для бизнеса. Ожидается, что стабилизация цен произойдет без активного внешнего вмешательства. С другой стороны, Реза Бакир не исключил возможности дальнейшего удешевления рупии по отношению к доллару. При этом Госбанк будет придерживаться избранной политики «плавающего» обменного курса.

Напомним, что высокая инфляция — это одна из основных экономических проблем Пакистана. Рост цен, в частности, на потребительские товары, ведет к снижению уровня жизни граждан.