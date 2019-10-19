Москва, 19 октября 2019, 00:54 — REGNUM «Нафтогаз» своим очередным иском к «Газпрому» пытается политизировать вопрос с транзитом российского газа через Украину, заявил политолог Константин Симонов в интервью Srutnik.
Комментируя заявление «Нафтогаза» о намерении взыскать через суд с «Газпрома» более $11 млрд «за возможное прекращение» транзита российского газа, Симонов заявил:
Такой тактикой Киев пользуется, апеллируя к «европейскому праву», хотя говорить о праве невозможно. Такова, например, ситуация с решением Стокгольмского арбитража по взаимным искам, нарушившем принципы, такие как принцип равного отношения к заявителям.
Ведь украинской компании арбитраж простил то, что она не выполнила контрактные обязательства по закупкам газа, мотивируя это тем, что «Украина — нищая, бедная страна, а «Газпрому» обязательство на недопрокачку газа не простили и наложили штрафные санкции», отмечает Симонов. И всё это по одному и тому же контракту.
На такое же, видимо, Киев рассчитывает и в этот раз.
Политолог спрашивает, за что Киев в данном случае пытается получить деньги? С «Газпрома», который ничего не нарушает, а просто теперь его не устраивает маршрут через украинскую территорию.
«Нафтогаз» же не пытается убедить клиента работать с ним, а пытается давить, когда отвергают его плохое предложение. И это уже не бизнес.
Что касается «компенсации» за использование украинской трубы, так она — советская.
Политолог выразил надежду, что европейцы не захотят развеивать оставшееся доверие к своей судебной системе.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил Киеву урегулировать все судебные споры и выйти на «нулевой вариант» для возобновления контракта по транзиту газа через Украину с нового года, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил:
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