Бишкек, , 23:59 — REGNUM В 2020 году доходы государственного бюджета Киргизии с учетом грантов госинвестиций должны будут составить 183 млрд 708 млн сомов (168,3 млрд рублей) или 27,5% к объему валового внутреннего продукта республики. Об этом в ходе парламентских слушаний заявил замминистра финансов Алмазбек Азимов, передает пресс-служба законодательного собрания.

По его словам, доходы республиканского бюджета в 2020 году прогнозируются аналитиками минфина на уровне 163 млрд 710 млн сомов (более 150 млрд рублей). А расходы — 173 млрд 663 млн сомов (свыше 159,1 млрд рублей) или 26% ВВП.

Таким образом, отмечает Азимов, дефицит республиканского бюджета в грядущем году составит 9 млрд 953 млн сомов (более 9,1 млрд рублей) или 1,5% от ВВП Киргизии.