Москва, , 00:08 — REGNUM Общий объем финансирования московского здравоохранения в 2020 году должен составить более 700 млрд рублей. Такие расходы заложены в проекте бюджета Москвы на 2020 год и плановый период.

Из них финансирование за счет бюджета города Москвы составит 400,0 млрд рублей, что почти на треть выше уровня 2019 года. Остальная часть расходов приходится на территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Следует отметить, что 400 млрд рублей, заложенные в проекте бюджета столицы, должны пойти на оказание медицинских услуг, которые не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования. К таким относятся отдельные направления психиатрии, наркологии, лечение ВИЧ, туберкулеза, гериатрия, паллиативная медицинская помощь. При этом на укрепление материально-технической базы столичных медицинских учреждений в бюджете города заложено 84,5 млрд рублей на 2020 год.

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