Москва, , 23:34 — REGNUM На выплаты москвичам в виде пособий, доплат, компенсаций в рамках всех государственных программ в 2020 году запланировано 265,3 миллиарда рублей. Такие расходы заложены в проекте бюджета Москвы на 2020 год.

При этом на натуральные формы поддержки, когда гражданам оказывают помощь не деньгами, а выдают конкретные товары заложено 230,0 миллиарда рублей. Столичные доплаты к пенсиям предложены в объёме 157,4 млрд рублей ежегодно. Всего меры социальной поддержки из бюджета охватят около 4,5 млн москвичей.

В 2020 году планируется проиндексировать на 5,6% размеры пособий и компенсационных выплат гражданам старшего поколения. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено 22,4 млрд рублей.

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