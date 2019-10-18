Нью-Йорк, США, , 23:28 — REGNUM Фондовый рынок США завершил последние торги недели в «красной зоне» на фоне негативной экономической статистики из Китая, 18 октября передает агентство Reuters.

К пессимистичному настроению на Уолл-стрит привели также негативные новости от крупных американских корпораций Johnson & Johnson и Boeing.

К концу торгов индекс Dow Jones упал на 255,07 пункта (0,94%), до 26 770,81 пункта, индекс S&P 500 упал на 11,83 пункта (0,39%), до 2986,12 пункта, индекс Nasdaq упал на 67,31 пункта (0,83%), до 8089,54 пункта.

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