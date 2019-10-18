Детройт, США, , 23:16 — REGNUM Компания General Motors планирует производство электрических пикапов и внедорожников, в том числе рассматривает возможность «возрождения» в качестве электромобиля легендарного «Хаммера», 18 октября передает агентство Reuters.

По информации агентства, программа GM по производству электрических пикапов и внедорожников премиум-класса под названием BT1 стартует в 2021 году.

Уже в 2023 году по программе должны появиться электрический пикап GMC и электрический внедорожник Cadillac, а также, с высокой вероятностью, электрический Hummer.

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