Воронеж, , 22:14 — REGNUM Воронежская область имеет все предпосылки для ускорения темпов развития экономики, и здесь важную роль играет взаимодействие науки и бизнеса. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил глава региона Александр Гусев на совещании, которое провела 18 октября в Воронеже заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, с участием главы Минпросвещения Михаила Котюкова. На совещании обсуждались перспективы создания в регионе научно образовательного центра — одного из 15 в стране, на основе интеграции университетов и бизнес-структур. В настоящее время Воронежская область готовится к участию в конкурсе на создание НОЦ в 2020 году.

Встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева и заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«Особенностью НОЦ мирового уровня является не просто то, что инициатором выступает соответствующая территория, а еще и то, что основной упор делается на привлечение денег в экономику региона от бизнеса. Это хорошая синергия между возможностями науки и образования и ответом на это бизнеса. Но наука и образование хорошо знают, что бизнес просто так не вкладывается. Это должен быть соответствующий интерес, последующая прибыль и с последующей коммерциализацией, разворачиванием производств», — сказала Татьяна Голикова.

Михаил Котюков отметил, что вопросы интеграции науки, образования и производства ранее обсуждались на примере создания на Воронежской земле одного из пяти агробиотехнопарков, которые предусмотрены национальным проектом.

«Я не сомневаюсь, что мы можем при очень тесном уровне взаимодействия и при активной позиции региона и лично Александра Викторовича получить качественный проект и очень серьезную заявку для участия в федеральном конкурсе для формирования на Воронежской земле образовательного центра действительно мирового уровня. Но нам всем для этого придется очень серьезно поработать», — сказал Котюков.

Глава региона Александр Гусев назвал создание НОЦ важной и перспективной задачей для региона. Он отметил, что у региона есть все предпосылки для ускорения темпов развития экономики.

«У нас хорошие меры господдержки для бизнеса, развиты институты поддержки предпринимательства и развития производства. У нас есть все необходимые инструменты, индустриальные парки, особые экономические зоны, зоны опережающего экономического развития. Все это создано, и теперь есть ожидание, что мы на территории области получим современные производства, которые не уступают ни по эффективности, ни по экологическим и другим параметрам лучшим мировым примерам. Конечно, здесь взаимодействие науки и производства — крайне важная тема», — сказал губернатор, подчеркнув, что такое взаимодействие поможет региону стать конкурентоспособным на мировом рынке.

Татьяна Голикова по итогам совещания отметила, что у научно-образовательного центра Воронежской области есть все предпосылки к победе в федеральном конкурсе.

«Если вы не победите, у вас есть возможность принять участие в конкурсе в 2021 году. Если вы не победите в 2021 году, то есть возможность проявить свой потенциал еще в одном конкурсе — конкурсе по выбору центров мирового уровня по направлениям Стратегии научно-технологического развития, которых будет девять», — сказала Татьяна Голикова.