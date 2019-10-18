Челябинск, , 22:13 — REGNUM В Челябинской области у торговцев за январь-сентябрь была изъята 1871 пачка сигарет. Из них 1207 произведены за границей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Основанием для такой меры стало нарушение обязательных требований, предусмотренных техническим регламентом. Сигареты продавались без маркировки. Решения об их изъятии были приняты на основании материалов в том числе прокуратуры и полиции.

Всего за январь-сентябрь областной Роспотребнадзор проверил 57 501 пачку. Из них 9669 были выпущены не в России.

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