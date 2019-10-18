Челябинск, , 21:59 — REGNUM В Челябинске один из бизнесменов продавал сигареты, на которых были поддельные акцизные марки. Преступление выявили в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства провели внеплановую выездную проверку. В ходе неё и было выявлено преступление. Материалы передали в районный отдел полиции. Теперь бизнесмену грозит до двух лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за январь-сентябрь нарушения продажи табачной продукции были выявлены на 29,2% проверенных объектов. Нарушители оштрафованы на 632 тыс. рублей.

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