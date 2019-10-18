Воронеж, , 21:54 — REGNUM Федеральное финансирование строительства онкоцентра в Воронеже начнётся с 2020 года, об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время поездки в Воронеж 18 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Решение было принято по итогам переговоров с губернатором Александром Гусевым.

«Предполагается, что уже в 2020 году из федерального центра на эти цели будет направлено почти 1 миллиард 100 миллионов рублей», — сказала Голикова.

Отметим, что в рамках рабочей поездки Татьяна Голикова также приняла участие в открытии детского сада общеразвивающего вида № 25 на ул. Артамонова — в новом жилом микрорайоне «Лазурный».

Она отметила, что с 2017 года в Воронежской области создано более пяти тысяч мест в детских садах, что фактически на 100% решило вопрос очередности

«Воронежская область — абсолютный лидер в этом направлении. Осталось чуть-чуть подтянуться в обеспечении местами детей возрасте от двух месяцев до трех лет, и тоже будет 100 процентов», — сказала Татьяна Голикова.

Александр Гусев добавил, что в 2019 году в Воронежской области построен 21 детский сад — это рекордное число для региона.

«Это беспрецедентное количество за последние годы, а может быть, за всю историю Воронежской области. Мы поставили себе высокую планку в части оснащения объектов дошкольного образования, и эту планку мы не снизим, будем только повышать», — заверил глава региона.

Также Татьяна Голикова побывала в Центре одаренных детей «Репное», а позже вице-премьер и глава региона встретились за чаепитием с педагогами общего и дополнительного образования из Воронежа и районов области. Так, обсуждались вопросы поддержки педагогов, в частности, программа «Земский учитель» — с 1 января 2020 года учителя, приехавшие на работу в сели и небольшие города, смогут получить миллион рублей. За три года из федерального бюджета на программу «Земский учитель» планируется выделить 3,6 млрд рублей, еще порядка 850 млн рублей добавят регионы в рамках софинансирования. По предварительным расчетам, программа поможет привлечь на работу в небольшие города примерно пять тысяч педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же глава региона сообщил о новой мере поддержке для семей с детьми — с декабря 2019 года при рождении второго ребенка будет выплачиваться 200 тыс. рублей, при рождении третьего — 150 тыс. рублей.