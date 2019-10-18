Воронеж, 18 октября 2019, 21:54 — REGNUM Федеральное финансирование строительства онкоцентра в Воронеже начнётся с 2020 года, об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время поездки в Воронеж 18 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Решение было принято по итогам переговоров с губернатором Александром Гусевым.
Отметим, что в рамках рабочей поездки Татьяна Голикова также приняла участие в открытии детского сада общеразвивающего вида № 25 на ул. Артамонова — в новом жилом микрорайоне «Лазурный».
Она отметила, что с 2017 года в Воронежской области создано более пяти тысяч мест в детских садах, что фактически на 100% решило вопрос очередности
Александр Гусев добавил, что в 2019 году в Воронежской области построен 21 детский сад — это рекордное число для региона.
Также Татьяна Голикова побывала в Центре одаренных детей «Репное», а позже вице-премьер и глава региона встретились за чаепитием с педагогами общего и дополнительного образования из Воронежа и районов области. Так, обсуждались вопросы поддержки педагогов, в частности, программа «Земский учитель» — с 1 января 2020 года учителя, приехавшие на работу в сели и небольшие города, смогут получить миллион рублей. За три года из федерального бюджета на программу «Земский учитель» планируется выделить 3,6 млрд рублей, еще порядка 850 млн рублей добавят регионы в рамках софинансирования. По предварительным расчетам, программа поможет привлечь на работу в небольшие города примерно пять тысяч педагогов.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же глава региона сообщил о новой мере поддержке для семей с детьми — с декабря 2019 года при рождении второго ребенка будет выплачиваться 200 тыс. рублей, при рождении третьего — 150 тыс. рублей.