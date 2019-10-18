Копенгаген, , 21:45 — REGNUM Многие датские аналитики полагают, что замедляющиеся темпы роста экономики КНР могут в конце концов негативно сказаться и на благосостоянии европейских государств, в том числе и Дании.

«Замедление темпов роста китайской экономики свидетельствуют и о менее интенсивном развитии экономики мира. Это касается Дании тоже», — заявил ведущий аналитик банка Nordea («Нордеа») Ян Стёруп Нильсен. Хотя темпы роста КНР и постепенно замедляются, увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) в год на 6% все равно является недостижимой для многих западных государств цифрой. Обращать внимание, однако, по мнению аналитика банка Sydbank («Южный банк») Кима Блинбека, нужно на то, что рост мировой экономики во многом обеспечивался Китаем, и что один из основных её моторов «дает сбои». Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В качестве примера влияния замедления темпов роста экономики КНР на благосостояние Дании аналитик из Nordea приводит тот факт, что рост уровня занятости в Дании за последние годы начал снижаться. Сами датские компании, по словам Стёрупа Нильсена, также пессимистично настроены в отношении своего будущего.