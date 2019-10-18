Тюмень, , 21:33 — REGNUM Инициатива Роспотребнадзора о сокращении и дальнейшем запрете выпуска пластиковых пакетов своевременна и соответствует тренду общего повышения социальной и экологической ответственности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор косметической компании GPC Pharmaceuticals Алексей Филиппов.

«Сегодня потребители практически повсеместно стремятся пользоваться натуральными товарами, произведёнными из экологичного сырья и созданными с применением справедливых принципов. Бизнес также ощущает эти тренды и старается им соответствовать», — отмечает эксперт.

Тренд на экоупаковку из бумаги и картона для пищевой и непищевой продукции — модный, современный, актуальный и явно наметился уже несколько лет назад, сообщает эксперт.

«В России этот тренд интересен также ещё по причине наличия хорошо развитой целлюлозно-бумажной промышленности, как и всего лесного комплекса в целом. То есть имеются производители, которые уже сейчас готовы предложить взамен пластиковых пакетов интересные и недорогие решения по упаковке различной продукции из бумаги или картона», — поясняет Алексей Филиппов.

Помимо того, что такая упаковка подчёркивает эксклюзивность, крафтовость товара, она ещё и в целом соответствует модному тренду на экологичность, натуральность и заботу об окружающей среде, считает эксперт.

«Я в целом очень позитивно оцениваю этот тренд, так как вопрос переработки упаковок или пластика и ПВХ стоит очень остро, как и в целом вопрос утилизации мусора. Древесина — это возобновляемый ресурс, к тому же бумажная упаковка хорошо подходит для вторичной переработки. И на сегодняшний день реальнее увеличить долю упаковки из бумаги и картона, чем перевести всех производителей упаковки из пластика на биоразлагающийся пластик. Если мы вспомним времена СССР, то большинство гастрономических, кондитерских и бакалейных продуктов продавались в бумажной и картонной упаковке, таблетки в бумажных блистерах и картонных коробках. И возврат к этому типу упаковки — не самый плохой вариант развития событий», — считает гендиректор косметологической фирмы.

Напомним, Роспотребнадзор выступил с инициативой поэтапного отказа от производства пластиковых пакетов. Её поддерживают в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

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