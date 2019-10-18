Тбилиси, , 21:14 — REGNUM По инициативе «Грузинской железной дороги» 18 октября началось регулярное морское торговое сообщение между портами Грузии и Украины. Морские рейсы будут выполняться еженедельно. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

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Как отмечают в «Грузинской железной дороге», морское сообщение контейнеровозом между портами двух стран будет способствовать росту спроса и повышению конкурентоспособности грузинского железнодорожного коридора, увеличению железнодорожного товарооборота и развитию среднего коридора, а также росту интенсивности движения блок-поездов.