Нижний Новгород, , 21:01 — REGNUM Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю в связи с выполнением государственного заказа на поставку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным компании, аналогичные заказы получили и другие предприятия отрасли.

«Руководство компании совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами группы «ГАЗ» будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций», — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года стало известно, что предприятия группы переходят на четырехдневную рабочую неделю и будут работать в таком режиме с 21 октября 2019 по 20 апреля 2020 года. Причиной такого сокращения производства стали американские санкции, из-за которых у ГАЗа появились проблемы с ввозом импортных комплектующих и, как следствие, стали теряться позиции на рынке. Сокращенный режим работы позволит компании сохранить все рабочие места. Однако уточнялось, что сроки могут быть передвинуты.