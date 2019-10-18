Салехард, , 20:50 — REGNUM Заменить все пластиковые пакеты бумажными невозможно. Однако стимулировать отказ от пластиковой тары необходимо, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM идею Роспотребнадзора об отказе использования пластиковых пакетов исполнительный директор СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры», член рабочей группы при Минприроды России по совершенствованию законодательства в области обращения с вторичными ресурсами Алексей Сергеев.

Эксперт подчеркнул, что в ассоциации поддерживают скорее меры стимулирования, нежели прямые запреты на пластиковые пакеты. В том числе и рублём. Достаточно сделать пакеты из пластика дорогими.

«Простые экономические инструменты показывают в мире потрясающий эффект, например, в Великобритании. Всё что они сделали — это обязали крупный ритейл установить минимальную цену на пакеты в размере 5 пенсов (около 4 рублей), при этом сети должны были отчитываться об объёмах проданных пакетов. С момента введения этой меры в октябре 2015 года продажи пластиковых пакетов крупными сетями упали на 90%. Средний покупатель теперь покупает лишь 10 пакетов в год вместо 140, как это было в 2014 году», — привёл пример Алексей Сергеев.

Эксперта больше беспокоит, что в последнее время встречается много публикаций о том, что бумажный пакет является не самой лучшей альтернативой пластиковому. Есть расхожее мнение, мол, хоть бумага и считается биоразлагаемым материалом, но кроме этого положительного свойства все остальные идут со знаком минус. Тогда как пластик в нашей пище, в воде, в воздухе и в каждом из нас, переполненные полигоны с отходами пластика — это все те, видимо, «отчасти негативные», отрицательные свойства пластика, с которыми сталкивается общество сегодня. Большая часть бутилированной воды в мире, продажи которой растут, потому что люди ищут альтернативы системам местного водоснабжения, теперь содержит частицы пластика. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что в 93% проб бутилированной воды содержатся микрочастицы пластика, сообщил эксперт.

«При выборе пакета для покупок нам предлагается закрыть глаза на то, что пластиковый мусор теперь захламляет каждую часть нашей планеты, от отдаленных частей Антарктики до самых глубоких океанских впадин, и сосредоточиться на данных по энергопотреблению при производстве бумаги: вот в чем действительно катастрофа, «слишком дорогая цена за биоразлагаемость». Для тех, кто имеет представление об отрасли производства и переработки бумаги, и существующем на сегодня загрязнении окружающей среды, это звучит просто смешно. Бумага в отличие от пластика может похвастаться исключительными экологическими характеристиками: это природный материал, не просто пригодный для вторичной переработки, но и самый перерабатываемый как в России, так и в мире, и поступает из бесконечно возобновляемого источника», — утверждает Алексей Сергеев.

И подчёркивает, что никто не предлагает повсеместно заменять все пластиковые пакеты бумажными: это просто невозможно.

«Но и необоснованно распространять недостоверную информацию о бумажной упаковке, о производстве и переработке бумаги — это, мягко говоря, неправильно», — итожит исполнительный директор СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры».

Напомним, законопроект о постепенном сокращении использования и продаж пластиковых пакетов готовится Роспотребнадзором. Его поддерживает Минэкологии России.

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