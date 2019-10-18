Салехард, 18 октября 2019, 20:50 — REGNUM Заменить все пластиковые пакеты бумажными невозможно. Однако стимулировать отказ от пластиковой тары необходимо, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM идею Роспотребнадзора об отказе использования пластиковых пакетов исполнительный директор СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры», член рабочей группы при Минприроды России по совершенствованию законодательства в области обращения с вторичными ресурсами Алексей Сергеев.
Эксперт подчеркнул, что в ассоциации поддерживают скорее меры стимулирования, нежели прямые запреты на пластиковые пакеты. В том числе и рублём. Достаточно сделать пакеты из пластика дорогими.
Эксперта больше беспокоит, что в последнее время встречается много публикаций о том, что бумажный пакет является не самой лучшей альтернативой пластиковому. Есть расхожее мнение, мол, хоть бумага и считается биоразлагаемым материалом, но кроме этого положительного свойства все остальные идут со знаком минус. Тогда как пластик в нашей пище, в воде, в воздухе и в каждом из нас, переполненные полигоны с отходами пластика — это все те, видимо, «отчасти негативные», отрицательные свойства пластика, с которыми сталкивается общество сегодня. Большая часть бутилированной воды в мире, продажи которой растут, потому что люди ищут альтернативы системам местного водоснабжения, теперь содержит частицы пластика. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что в 93% проб бутилированной воды содержатся микрочастицы пластика, сообщил эксперт.
И подчёркивает, что никто не предлагает повсеместно заменять все пластиковые пакеты бумажными: это просто невозможно.
Напомним, законопроект о постепенном сокращении использования и продаж пластиковых пакетов готовится Роспотребнадзором. Его поддерживает Минэкологии России.
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