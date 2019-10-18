Казань, , 20:46 — REGNUM В Казани стартовал Всемирный парковый конгресс World Urban Parks Congress-2019. В рамках пленарного заседания форума было подписано соглашение о создании Евразийского отделения World Urban Parks в столице Татарии, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Документ подписали председатель Европейского отделения всемирной ассоциации World Urban Parks, президент Ландшафтного института Ирландии Кевин Хэлпенни, помощник президента Татарии Наталия Фишман-Бекмамбетова, руководитель «Центра Урбанистики» города Нур-Султан Асхат Садуов, партнер бюро Citymakers Петр Кудрявцев. Филиал организации возглавит Фишман-Бекмамбетова.

«Пространства, которые мы создаем, должны быть интересны для людей, каждый человек должен найти что-то интересное для себя. И отделение World Urban Parks, которые будет открыто в Казани, будет способствовать совершенствованию этой работы», — отметил глава Татарии Рустам Минниханов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 20 октября на площадке «Казань экспо» проходит международный World Urban Park Congress. В мероприятии принимают участие около 120 спикеров-экспертов и более 1 тыс. гостей со всего мира. Планируется, что участники конгресса обсудят развитие парков и разработают руководство по управлению парками России.